В Екатеринбурге мини-грузовик наехал на тротуаре на пенсионерку с коляской (ВИДЕО)

В Екатеринбурге днём 20 марта мини-грузовик Hyundai, сдавая задним ходом, совершил наезд на 69-летнюю женщину, гулявшую с коляской. ЧП произошло возле дома 23а на проспекте Космонавтов.

Как пишет Е1.ru, водитель выехал на пешеходную зону, чтобы разгрузиться в местной аптеке. При этом мужчина не убедился, что на его пути никого нет.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что пенсионерке потребовалась госпитализация. Её доставили в больницу № 23 с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга. Находившийся в коляске малыш не пострадал.