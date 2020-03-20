Происшествия

В Екатеринбурге мини-грузовик наехал на тротуаре на пенсионерку с коляской (ВИДЕО)

20.03.2020 18:57

В Екатеринбурге днём 20 марта мини-грузовик Hyundai, сдавая задним ходом, совершил наезд на 69-летнюю женщину, гулявшую с коляской. ЧП произошло возле дома 23а на проспекте Космонавтов.

Как пишет Е1.ru, водитель выехал на пешеходную зону, чтобы разгрузиться в местной аптеке. При этом мужчина не убедился, что на его пути никого нет.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что пенсионерке потребовалась госпитализация. Её доставили в больницу № 23 с ушибами и подозрением на сотрясение головного мозга. Находившийся в коляске малыш не пострадал.

Видео: E1.ru
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