В Екатеринбурге между молодыми музыкантами со всей страны разыграют 4 миллиона рублей

В столице Среднего Урала стартовал приём заявок на фестиваль актуальной музыки NEW/OPEN FESTIVAL. Это шанс для молодых исполнителей пройти бесплатное обучение, послушать лекции о музыкальном бизнесе и продвижении музыки в Сети, выступить перед публикой и получить серьёзные призы.

Как сообщают организаторы фестиваля, участниками могут стать музыканты в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в России. Лучшим исполнителям проекта будет оказана помощь в съёмках видеоклипа, записи музыкального альбома, организации концерта. Победителями станут 12 коллективов – среди них будут разыграны гранты на общую сумму 4 млн рублей.

Подать заявку можно до 19 декабря 2020 года. Для этого нужно заполнить анкету на сайте фестиваля. Большое музыкальное событие пройдёт в Екатеринбурге с 12 по 14 февраля 2021 года. Любой желающий сможет поучаствовать в фестивале в качестве зрителя. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.