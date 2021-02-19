В Екатеринбурге местная жительница отсудила у полиции компенсацию за незаконное задержание на пикете

Жительница Екатеринбурга Екатерина Сурсякова отсудила у полиции компенсацию за незаконное задержание на одиночном пикете. 8 августа 2020 года женщина вышла на улицу с плакатом с цитатой из Достоевского «Твари мы дрожащие или право имеем?». Полицейские сочли, что она участвует в несогласованном шествии в поддержку Хабаровска и экс-губернатора края Сергея Фургала. На неё составили протокол по статье 20.2 части 5 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга»). В конце сентября того же года суд оправдал Екатерину, поэтому активистка решила потребовать компенсацию морального вреда за незаконное задержание.

19 февраля 2021 года Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил активистке Екатерине Сурсяковой компенсацию в размере 12 тысяч рублей за незаконное задержание. Как рассказал Znak.com защитник активистки Андрей Щукин, судья частично удовлетворила иск протестующей, присудив 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей в виде компенсации материального ущерба, куда входит оказание юридической помощи, представительство в суде и уплата госпошлины.