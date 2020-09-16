В Екатеринбурге медики готовятся устраивать пикеты из-за «коронавирусных» выплат

Екатеринбургские медики пообещали выйти на пикет, если не дождутся «коронавирусных» выплат за работу с заражёнными пациентами, пишет E1.ru.

По словам сотрудников НИИ ОММ, который летом работал как госпиталь для беременных, рожениц и малышей с коронавирусной инфекцией, они до сих пор не получили положенных им с июля выплат за работу с коронавирусными больными.

«Мы писали обращения через "Госуслуги", обращались к нашему руководству неоднократно, но ответа нет, бухгалтерия отмалчивается. Мы знаем, что в общей сложности в нашей больнице речь идёт о сумме около четырёх миллионов. Накануне мы рассказали, что будем обращаться в СМИ, и с нами согласились встретиться, поговорить, объяснить ситуацию. Мы очень надеемся, что всё кончится миром и наши выплаты до нас дойдут. Иначе мы готовы идти на митинги и пикеты — невозможно больше ждать», — рассказала одна из сотрудниц учреждения.

Ранее екатеринбургские врачи и медсестры, работающие с пациентами с коронавирусом, неоднократно жаловались на то, что им задерживают выплаты — губернатор Евгений Куйвашев объяснял это техническим сбоем. Водители скорой помощи, которые работали на условиях аутсорсинга, добились своих выплат только подключив прокуратуру.