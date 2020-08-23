В Екатеринбурге машина задавила насмерть лежащего на дороге пешехода

В Екатеринбурге в ночь на 23 августа автомобиль Volkswagen Polo под управлением 45-летнего водителя насмерть задавил лежавшего на проезжей части пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП, его личность устанавливается.

Как пишет Е1.ru со ссылкой на городскую ГИБДД, авария произошла в переулке Слободском между Кольцовским трактом и дублёром Сибирского тракта.