В Екатеринбурге машина задавила насмерть лежащего на дороге пешехода

23.08.2020 14:04
В Екатеринбурге в ночь на 23 августа автомобиль Volkswagen Polo под управлением 45-летнего водителя насмерть задавил лежавшего на проезжей части пешехода. Мужчина скончался на месте ДТП, его личность устанавливается.
Как пишет Е1.ru со ссылкой на городскую ГИБДД, авария произошла в переулке Слободском между Кольцовским трактом и дублёром Сибирского тракта.
«Водитель, имеющий стаж управления 20 лет, сообщил, что в свете фар встречного автомобиля неожиданно увидел лежавшего на проезжей части дороги человека. Избежать наезда не удалось», — рассказали в ведомстве, добавив, что авария произошла на неосвещённом участке дороги, а пешеход был одет в тёмную одежду.