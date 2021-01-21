В Екатеринбурге машина врезалась в автобусную остановку, есть пострадавшая

В центре Екатеринбурга, недалеко от перекрёстка улиц Малышева и Карла Либкнехта, автомобиль Mercedes Benz врезался в автобусную остановку «Проспект Ленина», пишет ЕАН.

По словам очевидцев, на остановке в этот момент находились люди. При наезде пострадала одна девушка, её увезли на скорой помощи. Возле остановки стоит автобус 61-го маршрута.

«Наши сотрудники выехали на место. Пока нет подробностей о происшествии», — сообщила старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга Наталия Лесникова.

Предположительно, водитель Mercedes Benz ехал за автобусом, а когда тот остановился, водитель иномарки не успел затормозить и врезался в киоск на остановке. После ДТП водитель Mercedes Benz первым делом снял госномера — автомобиль зарегистрирован в Челябинской области.