В Екатеринбурге Lada Kalina сбила 9-летнюю девочку (ВИДЕО)

Днём 10 января в Екатеринбурге у ТЦ «Мегаполис» произошло ДТП, в котором пострадала 9-летняя девочка. Ребёнок возвращался домой после школы и решил перебежать по пешеходному переходу на зелёный свет, но поскользнулся, упал и вылетел на зебру. В это время по пешеходному переходу ехала Lada Kalina, за рулём которой был 29-летний мужчина. Ноги девочки оказались между передними и задними левыми колёсами движущегося автомобиля. Водитель пояснил, что после разворота он остановился перед пешеходным переходом. Но не заметил девочку, которая пересекала дорогу, и начал движение, после чего увидел лежащего ребёнка в зеркале заднего вида.

Стаж вождения мужчины составляет 7 лет, за это время он 18 раз привлекался за нарушения ПДД. Пострадавшую госпитализировали с ушибом колена.