​​​​​​​В Екатеринбурге корпус медколледжа готовятся отдать под ковидный госпиталь

Один из корпусов Свердловского областного медицинского колледжа планируют отдать под пациентов с COVID-19 — в корпусе № 2 на Сиреневом бульваре установят койки, чтобы лечить больных коронавирусом, пишет E1.ru.

Директор медколледжа Ирина Лёвина сказала, что решение ещё не принято окончательно.

«Эти вопросы пока обсуждаются, я не могу ничего комментировать, решение ещё не принято, его сообщит министерство здравоохранения. У нас в колледже учебный процесс комбинированный, лекции проходят в дистанционном формате, практические занятия очно. Когда студенты заболевают, тогда мы принимаем гибкие решения», — сказала директор медколледжа.

Пока нет информации, сколько будет коек. В оперативном штабе по коронавирусу также не дали подробной информации.

«На сегодняшний день решение об этом не принято. Вопрос находится в стадии обсуждения», — сказали в оперативном штабе.

На прошлой неделе под коронавирус в Екатеринбурге отдали ещё часть коек ЦГБ № 1 и ГКБ № 14.