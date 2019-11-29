В Екатеринбурге коллектор забрал автомобиль должницы с трёхлетним ребёнком внутри

В Екатеринбурге представители микрофинансовой организации забрали автомобиль Mazda 3 должницы, в котором в это время спал трёхлетний ребёнок, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции территориального ОВД в среду, 27 ноября, от 30-летней жительницы Верхней Пышмы.

«Женщина встревоженным голосом обратилась к представителям МВД с просьбой найти её машину и пропавшую трёхлетнюю дочь. И пояснила, что в тот день она совместно с дочерью 2016 года рождения и подругой 1990 года рождения приехали к зданию бизнес-центра на Промышленном проезде. Машину припарковали, а сами отправились в торговую точку, оставив малышку в транспортном средстве. Через некоторое время вышли и не обнаружили ни машины, ни ребёнка», — рассказал представитель главка.

Сотрудники полиции выяснили, что машина находится в залоге у микрокредитной компании, в которую её хозяйка обратилась в мае 2017 года. Она заключила с фирмой договор залога: компания предоставила ей микрозайм в размере 160 тысяч рублей, а женщина отдала в залог машину, которая фактически осталась в её пользовании.

«Полицейские опросили гендиректора фирмы, мужчину 1978 года рождения из Екатеринбурга, который пояснил, что почти год женщина не выплачивала деньги, поэтому иномарку вычислили по спутниковому маяку, прибыли к тому месту, где она стояла, подождали некоторое время, что кто-то выйдет к ней, но так как этого не произошло, а машина была открытой, с заведённым двигателем и ключами зажигания, сели в машину и уехали, чтобы поставить её на парковку компании. А по пути следования представитель фирмы обнаружил в ней спящую трёхлетнюю девочку. Мужчина тут же обратился в ближайший отдел полиции № 4, дал объяснение по ситуации и передал малышку силовикам, а те, в свою очередь, вызвали врачей и передали её в детскую горбольницу № 8. Она жива, здорова, с ней ничего, к счастью, не приключилось», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, в отношении матери девочки органы внутренних дел завели административное дело по части 1 статьи 5.35 КоАП («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Оценку действиям сотрудника микрокредитной организации дадут представители ОП № 14 екатеринбургского гарнизона полиции.