В Екатеринбурге из-за взрыва газа в жилом доме пострадал человек

В Екатеринбурге из-за взрыва газа на первом этаже многоквартирного дома на улице Индустрии, 57/2 пострадал один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, возгорания на месте происшествия не обнаружено. Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 36 человек. Разрушений несущих конструкций здания нет, взрывная волна повредила окно на балконе первого этажа, а также выбила решётку.

По официальным данным, на месте работают 37 спасателей и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Прокуратура Свердловской области проводит проверку по факту случившегося, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На место инцидента также приехал глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

Информация о пожаре из-за взрыва газа поступила утром 8 сентября, аварийная бригада АО «Екатеринбурггаз» также работает на месте происшествия.