В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали посетителей вокзала и арбитражного суда

В Екатеринбурге массово эвакуировали посетителей и сотрудников железнодорожного вокзала, Арбитражного суда Свердловской области и других учреждений, со ссылкой на очевидцев пишет Znak.com.

После эвакуации учреждения оцепили правоохранительные органы — в частности, к зданию арбитража на Шарташской, 4 подъехали несколько автомобилей полиции и один спецавтомобиль пожарных, спецтранспорт также заметили и у вокзала. По данным портала E1.ru, эвакуация связана с угрозами взрыва, которые поступили на телефон единой дежурно-диспетчерской службы.

Издание сообщает, что злоумышленники также «заминировали» городскую администрацию, однако, как сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, все сотрудники находятся на своих рабочих местах, эвакуация не производится.

В пресс-службе СвЖД отказались назвать причину эвакуации, но заявили, что силовики дали «отбой» и вокзал возвращается к обычному режиму работы.

В УМВД по Свердловской области и в управлении на транспорте МВД по УрФО попросили обращаться в пресс-службу УФСБ по региону, где получить оперативный комментарий не удалось.