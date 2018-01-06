В Екатеринбурге из-за пожара на подземной парковке эвакуировали жителей

Из-за горящего автомобиля на подземном паркинге дома на улице Краснолесья эвакуировали 16 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 5:33 поступило сообщение о пожаре. На площади пяти квадратных метров сгорел автомобиль Volvo XС 60 в подземном паркинге муниципального жилого дома. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 16 человек личного состава», — пояснили в МЧС.

Отмечается, что пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 16 человек, из них пять детей.

Пожар, площадь которого составила пять квадратных метров, был потушен в течение трёх минут. Автомобиль сгорел полностью.