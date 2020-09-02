В Екатеринбурге из окна школы-интерната для детей с ЗПР выпал первоклассник

В Екатеринбурге первоклассник выпал из окна третьего этажа школы-интерната № 9, реализующей программы для детей с задержкой психического развития, со ссылкой на представителей учреждения пишет Znak.com.

В приёмной школы-интерната уточнили, что инцидент произошёл сегодня. Ребёнок выжил, его госпитализировали. Обстоятельства инцидента в школе не уточнили, по данному факту идёт разбирательство. Также пока не установлено, какие травмы получил ребёнок. По словам сотрудника образовательного учреждения, на месте работают представители Следственного комитета.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу и в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что прокомментируют информацию позднее.