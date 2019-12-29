В Екатеринбурге инкассаторы сбили ребёнка, переходившего дорогу по пешеходному переходу (ВИДЕО)

Вечером 28 декабря в Екатеринбурге на перёкрестке улиц Серафимы Дерябиной и Шаумяна произошло ДТП, во время которого, по словам очевидцев, пострадал ребёнок.

«На красный свет вылетела сцепка из двух инкассаторских машин. Вроде зацепили ребенка, но он ушел своим ходом до края дороги. Надеюсь, без серьезных последствий. Еще один факт того, что зеленый свет для пешеходов не гарантия безопасности», — рассказал Е1.RU читатель Алексей.

На записи камер видеонаблюдения видно, как две инкассаторские машины, сцепленные между собой тросом, пролетают на красный сигнал светофора и сбивают переходящего в этот момент перекрёсток ребёнка. От удара его отбрасывает в сторону. После этого он, вероятно, находясь в состоянии шока, самостоятельно поднимается и убегает с места ДТП.

В ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что к ним не поступала информация о пострадавших в этой аварии.