В Екатеринбурге художников вынудили прикрыть стикерами изображения обнажённых женщин

08.12.2019 23:01
В галерее искусств Екатеринбурга художников вынудили прикрыть стикерами пикантные места у изображённых на картинах обнажённых женщин.
Как рассказал Znak.com директор Уральской выставки Андрей Чайников, выставка имеет возрастной ценз 0+, сразу несколько родителей настойчиво «попросили» прикрыть обнажённую натуру, чтобы их дети не увидели голых тел.
«Не знаю, почему устроители так решили. Возможно, они хотели перестраховаться. Особенно показательна картина из “Мастера и Маргариты”, где королева бала Маргарита предстаёт обнажённой, как нам это показано в том числе и в кино», — прокомментировал ситуацию арт-директор галереи «Урал-Постер» Салават Фазлитдинов.
Фото:
Znak.com