В Екатеринбурге художников вынудили прикрыть стикерами изображения обнажённых женщин

В галерее искусств Екатеринбурга художников вынудили прикрыть стикерами пикантные места у изображённых на картинах обнажённых женщин.

Как рассказал Znak.com директор Уральской выставки Андрей Чайников, выставка имеет возрастной ценз 0+, сразу несколько родителей настойчиво «попросили» прикрыть обнажённую натуру, чтобы их дети не увидели голых тел.