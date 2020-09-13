В Екатеринбурге грабитель залез в частный дом и перерезал женщине горло

В Екатеринбурге в ночь на 12 сентября неизвестный грабитель залез в дом, где перерезал горло его хозяйке. Женщина смогла вырваться и добежать до соседей, которые вызвали полицию и реанимобиль.

Как пишет Е1.ru, инцидент произошёл в частном секторе в районе Химмаш. В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

«Около часа ночи будит меня матушка, говорит, что у соседей крики. Тут к нам в окно начинает стучаться соседка, вся в крови, горло порезано. Всё как в страшном фильме: дождь, она в одной ночнушке, из горла хлещет кровь. И она всё повторяет: “Меня порезали! Вызовите скорую”. Я завёл её в дом. Выходить на улицу я не стал, мало ли, взял клюшку, думаю, буду обороняться», — рассказал изданию сосед пострадавшей женщины Дмитрий Коваленко.

Со слов соседки мужчина понял, что напавший на неё злоумышленник ранее уже неоднократно совершал преступления в частном секторе, где они проживают.

«Неделю назад к нам на участок на Краснопрудной улице забрался неизвестный, выкопал картошку. На следующее утро выяснилось, что в эту же ночь у соседей украли ноутбук и удочки. Была ситуация, когда вора спугнули, он забежал к соседке и угрожал ей ножом. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. Выбежал муж соседки, а вор скрылся», — вспомнил Коваленко.

Он добавил, что неизвестный также пытался проникнуть и в их с матерью дом, но тогда грабителя поймали и сдали правоохранителям. Однако позже выяснилось, что вор сбежал из отделения полиции.