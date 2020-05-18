В Екатеринбурге госпитализированный с COVID-19 арестант сбежал из-под стражи

В Екатеринбурге 17 мая из ГКБ №2 сбежал мужчина, который был доставлен в больницу из спецприёмника для административно задержанных. У арестанта подтвердился коронавирус. Поймать беглеца удалось лишь на следующий день.

Как пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах региона, сейчас мужчина принудительно направлен в медицинское учреждение для прохождения необходимого лечения.

«После его завершения он вернётся в спецприёмник для административно задержанных отбывать оставшееся наказание в виде пяти суток административного ареста», — уточнил собеседник.

Известно, что мужчина был признан судом виновным в административном правонарушении по статье 19.24 КоАП РФ («Несоблюдение ограничений, установленных при административном надзоре»).