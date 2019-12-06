В Екатеринбурге горит школа на улице Белинского (ВИДЕО)

В Екатеринбурге случился пожар в здании школы № 17 на Белинского, 123, очевидцы сообщают об открытом пламени из окна четвертого этажа, пишет E1.ru. Также очевидцы говорят о двух машинах скорой помощи.

«В 18:26 загорелась мебель в кабинете на 4-м этаже здания. Из помещения эвакуировали 10 человек — сотрудников школы. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

Через полчаса после возгорания пожарные остановили распространение огня. Площадь возгорания — 20 квадратных метров. Сейчас спасатели проливают горящее здание, на месте работают 73 специалиста и 19 пожарных машин.

Кроме того, на улице Радищева, 60 горит трёхэтажное здание — там работают 17 пожарных авто, у здания обрушилась крыша.