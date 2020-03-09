Происшествия

В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на мать с детьми (ВИДЕО)

09.03.2020 22:44

Днём 9 марта в Екатеринбурге на улице Победы произошёл сход льда с крыши дома № 55. Он обрушился на женщину, шедшую по тротуару с двумя детьми. По словам очевидцев, мать прикрыла малышей своим телом и приняла весь удар на себя.

«Мы услышали грохот и крики и выбежали. Женщина лежала вся в грязи, дети под ней. Девочка ещё ничего, а мальчик весь бледненький был, испугался и не говорил», — рассказала изданию «КП-Екатеринбург» сотрудница магазина, возле которого произошло ЧП.

Как сообщили в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение. По предварительным данным, её жизни ничего не угрожает. Дети получили ушибы, но прибывший на место происшествия отец написал отказ от госпитализации.

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту случившегося.

Видео: e1.ru
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