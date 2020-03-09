В Екатеринбурге глыба льда обрушилась на мать с детьми (ВИДЕО)

Днём 9 марта в Екатеринбурге на улице Победы произошёл сход льда с крыши дома № 55. Он обрушился на женщину, шедшую по тротуару с двумя детьми. По словам очевидцев, мать прикрыла малышей своим телом и приняла весь удар на себя.

«Мы услышали грохот и крики и выбежали. Женщина лежала вся в грязи, дети под ней. Девочка ещё ничего, а мальчик весь бледненький был, испугался и не говорил», — рассказала изданию «КП-Екатеринбург» сотрудница магазина, возле которого произошло ЧП.

Как сообщили в Управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга, пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение. По предварительным данным, её жизни ничего не угрожает. Дети получили ушибы, но прибывший на место происшествия отец написал отказ от госпитализации.

Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту случившегося.