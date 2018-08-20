В Екатеринбурге главу местного отделения «Открытой России» вызвали в прокуратуру из-за постов во «ВКонтакте»

Координатор отделения «Открытой России» в Екатеринбурге Максим Верников получил повестку от прокуратуры региона с требованием явиться в ведомство «для решения вопроса о возбуждении дела», пишет Znak.com.

По словам самого Верникова, в вину ему ставят работу на признанную нежелательной в России международную организацию (ст. 20.33 КоАП РФ) — Open Russia Civil Movement, британского юрлица «Открытой России» Михаила Ходорковского. Из письма прокуратуры следует, что по решению генпрокуратуры организация признана на территории РФ нежелательной, из-за чего производить и распространять информацию о её работе в интернете запрещено.

«Установлено, что Верников публиковал, хранил и распространял на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" информацию о деятельности вышеуказанной организации. Вам необходимо явиться 24 августа в прокуратуру Свердловской области для решения вопроса о вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении», — говорится в письме прокуратуры.

Сам Максим Верников подчёркивает, что свердловское отделение «Открытой России» никак не связано с британской Open Russia Civil Movement, поэтому претензии прокуратуры беспочвенны. Однако, несмотря на это, в январе этого года суд уже штрафовал его по аналогичной статье на 5 тысяч рублей — за участие в работе нежелательной организации.