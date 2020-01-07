В Екатеринбурге ГИБДД разыскивает водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД ищут водителя, который в начале новогодних праздников сбил двух пешеходов в посёлке Исток. ДТП случилось ещё утром 3 января. Напротив дома № 37 в переулке Озёрном неустановленный водитель сбил женщину 36 лет и мужчину 39 лет. Они, по предварительным данным, шли по краю проезжей части навстречу транспорту, как того и требуют правила дорожного движения.

«Автомобиль двигался по переулку Озёрному со стороны улицы Овощной в сторону улицы Главной, допустил наезд на двух пешеходов. После наезда водитель с места ДТП скрылся», — уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавших пешеходов госпитализировали в ближайшую местную больницу, пишет Е1.ru.

Сотрудники дорожной полиции просят всех, кто обладает какими-либо данными о ДТП, позвонить по телефону: 8(996)179-92-97 или прийти в отделение розыска в Екатеринбурге по адресу: ул. Бажова, 219, кабинет № 3.