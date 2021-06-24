В Екатеринбурге ГИБДД готовится перекрывать улицы в ночь Царского крестного хода

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, власти готовятся к проведению в Екатеринбурге крестного хода в Царские дни, сообщил на пресс-конференции заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

«С 17 на 18 июля у нас планируется традиционный Крестный ход. Мы всё равно будем его реализовывать. Именно в эту ночь, как и каждый год, будет ограничено движение по Екатеринбургской кольцевой дороге в районе Ганиной ямы», — рассказал Чегаев.

Он призвал автомобилистов заранее строить планы и искать пути объезда.

По предварительным данным, 9 июля организаторы Царских дней дадут пресс-конференцию.

В 2020 году, во время первой волны коронавируса, крестный ход также не отменили, на него вышли около 10 тысяч человек.

Напомним, в Свердловской области с середины июня начали постепенно отменять массовые мероприятия в связи с началом третьей волны COVID-19: в частности, уже отменили общегородской выпускной, выпускной в УрФУ, «Уральскую ночь музыки», «Сабантуй», марафон «Европа — Азия».

При этом остались массовые мероприятия, которые всё же проведут по плану, в их числе — международная промышленная выставка «Иннопром-2021».