В Екатеринбурге фургон сбил троих пешеходов после столкновения с иномаркой

В центре Екатеринбурга на улице Мамина-Сибиряка фургон Fiat Ducato сбил пешеходов после столкновения с Hyundai Accent. Пострадали три человека, состояние двоих медики оценивают как тяжёлое.

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, что, по предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля Fiat, двигаясь через перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомобилем Hyundai, который двигался в перпендикулярном направлении на зелёный сигнал светофора. После столкновения микроавтобус бортом сбил троих пешеходов, которые начали переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеходы — 26-летняя женщина, женщина 30–40 лет, личность которой пока не установлена, и 36-летний мужчина — получили травмы. Тяжёлые травмы у мужчины и неизвестной женщины.

«Я обратил внимание на то, что слева машин нету, а больше не видел ничего. Я пытался помочь пострадавшим, они не могли встать, были в тяжёлом состоянии. Это Hyundai в меня врезался. Я за рулём 35 лет, это мой личный автомобиль. Не знаю, что будет дальше, мне ничего не сказали пока. Не могу сейчас сказать, кто виноват», — пояснил Е1.ru водитель фургона по имени Александр.

При этом автолюбитель, находившийся за рулём иномарки утверждает, что не виновен в произошедшей аварии.