В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину, пытавшегося взорвать административное здание (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сотрудники федеральной службы безопасности задержали 47-летнего мужчину, пытавшегося взорвать административное здание в Кировском районе. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, в квартире злоумышленника обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

«Задержанный мужчина — сторонник организаций и движений, признанных в нашей стране террористическими и экстремистскими, своими действиями он планировал посеять панические настроения среди местного населения и тем самым дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти», — уточнили в ведомстве.

На данный момент следователями возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту). Проводится комплекс следственных и розыскных мероприятий, устанавливаются данные о соучастниках преступления. Злоумышленника взяли под стражу.