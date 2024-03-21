В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину, который планировал устроить теракт в воинской части (ВИДЕО)

По информации пресс-службы регионального УФСБ, в результате совместной спецоперации органов военной контрразведки и ФСБ при подготовке к совершению на территории одной из войсковых частей Екатеринбурга террористического акта задержан представитель экстремистской организации «Граждане СССР»*. При себе у него обнаружены и изъяты пять самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанному судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* По решению Верховного суда Республики Коми организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» (граждане СССР) признана экстремистской и запрещена в РФ.