В Екатеринбурге ФСБ задержала банду, выдававшую мигрантам поддельные документы для проживания в России (ВИДЕО)

В Екатеринбурге оперативники ФСБ задержали группу из семи злоумышленников, которые под видом работников автосервиса выдавали поддельные трудовые договоры от имени юридических лиц и таким образом помогли более 2,5 тысячи граждан из стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) нелегально продлить проживание на территории России. Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области, организация работала с сентября 2021 по март 2023 года.

«На основе результатов оперативных мероприятий следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области и органом дознания ПУ ФСБ России по Челябинской области в ходе проведённых следственных действий ликвидирован замаскированный под автосервис подпольный офис по изготовлению печатей, штампов и бланков документов юридических лиц, от имени которых велась преступная деятельность», — сообщили в ведомстве.

Все реквизиты были изъяты из незаконного оборота. По местам проживания задержанных оперативники провели обыск. Была изъята компьютерная техника, смартфоны, сим-карты и банковские карты, оформленные на подставных лиц, а также обнаружены списки ранее легализованных иностранцев.

Возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.