В Екатеринбурге ФСБ предотвратила подготовку терактов, трое боевиков ликвидированы

В Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе минувшей ночью с 00:30 местного времени был введён режим контртеррористической операции, убиты трое подозреваемых в подготовке терактов, со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет пишет РИА Новости.

«В ходе КТО нейтрализованы трое бандитов, причастных к террористической деятельности. В Екатеринбурге силами ФСБ России предотвращена подготовка терактов», — говорится в сообщении НАК.

На месте проведения контртеррористической операции «обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы», заявили в комитете.

Издание «Лампа Екатеринбург» опубликовало видео с места контртеррористической операции — на ролике запечатлена пробка на 17-м километре Челябинского тракта, около стелы на въезде в Екатеринбург. В колонне стоят пожарные машины, карета скорой помощи. Автор видео отмечает, что на месте много сотрудников полиции и силовиков.