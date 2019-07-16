В Екатеринбурге эвакуируют все здания УрФУ из-за сообщения о минировании

Из-за письма анонима днём 16 июля эвакуируют учебные корпуса и общежития УрФУ, со ссылкой на пресс-службу университета пишет E1.ru.

«Мы получили анонимное письмо о заложенной бомбе. При этом в нём не указано, где именно она заложена. Именно поэтому мы будем вынуждены эвакуировать не только учебные корпуса, но также и общежития», — сообщили в пресс-службе УрФУ.