В Екатеринбурге экс-полицейского будут судить за взятку в 140 тысяч рублей

Бывшего старшего участкового уполномоченного ОП № 5 в Екатеринбурге осудят за отказ в возбуждении уголовного дела об использовании поддельных документов в обмен на взятку в размере 140 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«По версии следствия, в августе этого года обвиняемый проверял медицинские книжки семи сотрудников индивидуального предпринимателя и установил, что они имеют признаки подделки. То есть в действиях работников есть состав преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо поддельных документов")», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудник полиции предложил предпринимателю заплатить ему 140 тысяч рублей за молчание. Предприниматель согласился и передал ему деньги.

Экс-полицейского обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение незаконного бездействия в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица»). Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.