В Екатеринбурге двух девочек с подозрением на коронавирус госпитализировали по решению суда

В Екатеринбурге девочки двух и четырёх лет, вернувшиеся с родителями с острова Хайнань, по решению суда госпитализированы в 40-ю больницу с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Сколько дней детям предстоит провести под наблюдением врачей, не уточняется.

Отмечается, что родители вместе с дочерьми вернулись в Екатеринбург 2 февраля, через 11 дней они обратились к врачам с жалобой на ОРВИ у одной из девочек. Медики решили госпитализировать девочку, чтобы исключить возможность распространения коронавируса, но семья отказалась.

После обращения Роспотребнадзора суд постановил принудительно госпитализировать двух детей. Позже в тот же день стало известно, что семья находится за пределами города.