В Екатеринбурге двое полицейских подозреваются в распространении наркотиков

Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга возбуждён ряд уголовных дел в отношении двоих сотрудников полиции, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает пресс-служба ведомства, под подозрение попали 34-летняя инспектор ППСП и 25-летний помощник оперативного дежурного отдела полиции № 7 Екатеринбурга.

По версии следствия, в середине апреля 2021 года указанная фигурантка приобрела два вида синтетических наркотиков массой не менее 20,3 грамма и 0,91 грамма, которые хранила у себя дома. Как полагает следствие, эти наркотики подозреваемая намеревалась впоследствии продать, однако ей это не удалось в связи с проведением оперативных мероприятий, в ходе которых наркотические средства были у женщины изъяты. Кроме того, второй полицейский — помощник оперативного дежурного — подозревается в незаконном приобретении и последующем хранении наркотического средства (весом 0,22 грамма) у себя дома.

«14 апреля в 02:45 оперуполномоченными из службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ГУ МВД области и ГИБДД в ходе реализации оперативной информации на улице Белореченской был задержан сотрудник дежурной части ОП № 7. Он находился за рулём личного автомобиля в гражданской одежде с признаками наркотического опьянения. От прохождения медосвидетельствования отказался. В ходе осмотра его жилища сыщики обнаружили наркотическое средство массой 0,22 грамма. Как выяснилось в ходе разбирательства, запрещённое вещество дежурному могла сбыть женщина — инспектор ППС. В её квартире полицейские обнаружили два вида синтетических наркотиков массой 20,3 грамма и 0,91 грамма. Изъятое направлено на экспертизу. По данным фактам проводятся служебные проверки, по их итогам в отношении непосредственных руководителей подозреваемых должностных лиц будут приняты жёсткие меры дисциплинарного характера. Что касается самих задержанных, то дежурный ОП № 7 в кратчайший срок уволен из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД. А вопрос об увольнении женщины — инспектора ППС по тем же основаниям решится в течение ближайших суток. В последующем, если суд установит их вину, последует предусмотренная законодательством уголовная ответственность», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время по уголовному делу сотрудниками Следственного комитета продолжается выполнение комплекса необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы, а также проверке информации о наличии иных возможных соучастников указанных преступлений.