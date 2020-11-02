В Екатеринбурге две школы вернулись к учёбе в очной форме

Несмотря на указ губернатора, выпущенный на минувшей неделе и продлевающий каникулы до 9 ноября, каникулы уже закончились для учеников двух екатеринбургских школ — № 47 (гимназия) и 68, пишет E1.ru. Кроме того, вернулись за парты и учащиеся небольших частных школ города.

Как пояснили в департаменте образования Екатеринбурга, в двух школах города учебный процесс организован по триместрам, осенние каникулы у ребят прошли раньше, а после их окончания учащиеся приступили к занятиям в очном режиме. Все остальные школы города продлили каникулы ещё на неделю в соответствии с рекомендациями в указе губернатора. Отмечается, что документ носит рекомендательный характер и решение остаётся за муниципалитетом и самими школами.

На этой неделе будет принято решение, как дети будут учиться дальше — вернутся в школы или продолжат учиться на удалёнке. Между тем в некоторых школах родителям учеников разослали опросники: учителя интересуются, есть ли дома условия для того, чтобы дети учились дистанционно, хватает ли компьютеров или планшетов. Многие родители воспринимают такие вопросы как прямое подтверждение того, что после каникул школьников опять ждёт удалёнка.

В департаменте образования сообщили, что на уровне города подобные опросы родителей не организовывались, однако в школах таким образом готовятся ко всем вариантам развития событий. Директора школ хотят заранее знать, кому из детей придётся помочь техническими средствами, если действительно нужно будет учиться из дома.

В настоящий момент решение о дистанционном обучении не принято: всё зависит от эпидемической обстановки.