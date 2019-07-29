В Екатеринбурге два второклассника напали с пистолетом на продавца магазина игрушек (ВИДЕО)

Двое второклассников обстреляли из пистолета продавца магазина игрушек в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Baza.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, двое мальчиков 7 и 8 лет до этого неоднократно приходили в магазин и крали игрушки. В пятницу, 26 июля, продавщица решила поймать воришек и, когда они пришли в очередной раз, закрыла дверь магазина.

«Дети ничего лучше не придумали, открыли стрельбу из игрушечного пистолета. Хотя они могли напугать этим несведущего человека, всё же из игрушечного пистолета причинить травму сложно, пистолет стреляет маленькими шариками. Одного ребёнка она задержала, второй убежал», — рассказал Горелых.

По данным Е1.ru, сотрудники территориального отдела внутренних дел подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу с детьми и их родителями. По итогам проверки представители МВД примут обоснованное решение. Скорее всего, стрелявший мальчик будет поставлен на учёт в ПДН.