В Екатеринбурге девушку на электросамокате оштрафовали за езду без прав

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга привлекли к административной ответственности 20-летнюю жительницу города, которая ездила на электросамокате без прав, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Это произошло после ДТП, в которое попала девушка. 30 мая в 00:30 водитель автомашины «Лада Веста» во дворе дома № 35 на улице Московской столкнулся с электросамокатом, который двигался по тротуару справа налево по ходу движения транспортного средства. Девушка на самокате получила травмы и была доставлена в больницу. Медики констатировали ушибы, оказали помощь и отпустили девушку домой.

В ходе расследования полицейские установили, что мощность электродвигателя самоката составляет больше 0,35 кВт, а значит, он является транспортным средством.

«Такие устройства, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств", относятся к мототранспортным средствам категории I, должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011, и для управления ими необходимо наличие специального права управления транспортными средствами категории М. Водитель такого транспортного средства обязан соблюдать правила дорожного движения так же, как и водитель мототранспорта», — поясняют в ГИБДД.

Со слов девушки, она приобрела самокат два года назад, чтобы ездить на работу. В момент ДТП она двигалась на первой передаче со скоростью 15 километров в час; об обязательном наличии специального права управления транспортными средствами она не знала.

«В соответствии с действующим законодательством водителя электросамоката привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ — "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством". Санкция данной части предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Также в отношении неё возбуждено административное производство за движение по тротуару в нарушение правил дорожного движения. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным управления ГИБДД, ежедневно выявляют факты нарушений правил дорожного движения, допущенные гражданами «на средствах индивидуальной мобильности». За последние три дня сотрудники полка ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу выявили 15 пешеходов, которые в нарушение ПДД РФ передвигались на самокатах по проезжей части.