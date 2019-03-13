В Екатеринбурге девушка на Matiz жестоко избила маму с коляской и протащила её на капоте (ВИДЕО)

Полиция Екатеринбурга расследует инцидент, в котором пострадала мама грудного ребёнка, пишет E1.ru.

19 февраля возле парковки дома на улице Щербакова подрались две женщины — молодая мама по имени Дарья, шедшая с коляской, и водитель Елена Шулятикова, приехавшая во двор на красном Daewoo Matiz. Шулятикова избила Дарью, а затем снесла её с ног на своей машине и прокатила на капоте несколько десятков метров.

По словам Дарьи, из-за засыпанных снегом тротуаров ей пришлось выйти с коляской на край проезжей части, куда на приличной скорости повернул Daewoo Matiz с Шулятиковой за рулём. Машина немного задела маму с коляской задней дверью, в ответ Дарья хлопнула рукой по стеклу Matiz. После удара по машине водитель выскочила из салона и начала избивать молодую маму, даже не пытаясь разрешить конфликт на словах.

После драки Елена села в машину, а Дарья решила сфотографировать обидчицу и номер авто. Когда женщина встала перед автомобилем, Шулятикова нажала на газ и протащила Дарью на капоте по всей парковке.

По словам Дарьи, она написала заявление в участковый пункт полиции, а также в прокуратуру.

«У меня диагностировали сотрясение мозга. Голова постоянно болит. Теперь прохожу лечение. После конфликта потеряла возможность кормить ребёнка», — сказала женщина.

Кроме того, молодая мама получила многочисленные синяки, от одного из которых полностью заплыл глаз.

Хозяйка Daewoo Matiz Елена Шулятикова объяснила свои действия тем, что Дарья сама обматерила её и назвала автомобиль «ведром». Она надеется, что в отношении неё не возбудят уголовного дела.