В Екатеринбурге дети стали болеть коронавирусом в три раза чаще

В Екатеринбурге текущей осенью несовершеннолетние стали болеть коронавирусом в три раза чаще, чем в предыдущие волны ковида, сообщил на пресс-конференции в Доме журналиста главный эпидемиолог города Александр Харитонов.

По словам Харитонова, если летом и в ноябре 2020 года число детей составляло 7–8% от общего числа заболевших, то сейчас доходит до 20–24%.

«Естественно, дети приносят инфекцию домой и выносят её из дома в организованные коллективы», — цитирует главного эпидемиолога города Znak.com.

Ранее он заявлял, что подростков нужно начать прививать от коронавируса — по его мнению, молодые люди являются переносчиками болезни из-за «несерьёзного отношения к здоровью».

На текущий момент в Екатеринбурге переведены на дистант 207 классов в школах. По данным департамента образования города, 202 класса переведены на карантин из-за коронавируса. В оперативном штабе пока не планируют переводить всех учеников Свердловской области на дистанционное обучение.