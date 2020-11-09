В Екатеринбурге чиновница попала под следствие за аферу на 300 тысяч рублей

В отношении начальника отдела по работе с молодёжью комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга Светланы Слепухиной возбуждено уголовное дело — чиновницу обвиняют в присвоении крупной суммы денег, со ссылкой на источник в следственных органах пишет ЕАН.

«Слепухина, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности совершила хищение бюджетных средств путём обмана с использованием своего служебного положения. Она заключила фиктивный договор на сумму 286 256 рублей», — сообщил собеседник издания.

По данным источника, преступление было совершено Слепухиной в начале 2019 года, когда она работала директором детско-юношеского центра «Созвездие», который объединяет сеть детских клубов. По версии следствия, для ремонта клуба «Атлант» на улице Стачек Слепухина подписала фиктивный договор с фирмой из Ревды, ликвидированной ещё в 2017 году. В действительности ремонт клуба провели рабочие «Созвездия». Махинация была выявлена в ходе прокурорской проверки.

В СО СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга в отношении Слепухиной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК «Мошенничество, совершённое лицом с использованием служебного положения, в крупном размере», чиновнице грозит до 6 лет колонии.