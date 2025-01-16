В Екатеринбурге бывший кинотеатр «Салют» переформатируют в городской молодёжный кластер, реализацией проекта займётся областной фонд поддержки предпринимательства

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал главе Екатеринбурга Алексею Орлову проект создания городского молодёжного кластера на месте бывшего кинотеатра «Салют». Реализацией проекта переоборудования здания и развитием кластера займётся Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Планируется, что площадка станет многофункциональным местом для молодёжных инициатив в сферах видео и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремёсел и других арт-направлений.

«Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева эффективно реализует федеральный тренд по развитию креативных индустрий. Создание молодёжного кластера откроет новые горизонты для талантливых жителей региона, предоставив им возможность реализовать творческие проекты и развить свои навыки. Коллаборация проектов обеспечит устойчивое развитие творческой экономики, будет способствовать подготовке кадров под современные требования рынка. Таким образом кластер будет способствовать не только культурному развитию, но и экономическому росту региона в целом», — сказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

«Данная инициатива отвечает важной государственной задаче — созданию условий для самореализации молодёжи, поставленной президентом России Владимиром Путиным в рамках нового национального проекта “Молодёжь и дети”. Екатеринбург — город молодёжи, именно за ней наше будущее. В уральской столице живёт более 400 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учится более 100 тысяч студентов», — отметил Алексей Орлов.

Крупные молодёжные центры, реализующие направления государственной молодёжной политики, уже действуют в ряде городов Уральского федерального округа (Тюмени, Челябинске, Сургуте, Салехарде, Кургане и других). В Екатеринбурге ранее такого центра не было.

«Принято решение передать здание бывшего кинотеатра, не используемое по назначению с 2020 года, в оперативное управление областному фонду поддержки предпринимательства. Фонд отлично справился с проектом реконструкции и запуска креативного кластера “Домна” — эта площадка неоднократно была отмечена в качестве успешного примера на федеральном уровне. Относительно “Салюта” тоже много планов. Тут, в знаковом для горожан месте, будет создано совершенно новое пространство, отвечающее целевой направленности кластера», — сообщил Алексей Орлов.

Для развития кластера выделены основные и дополнительные направления, включая кросс-индустрии. Смысловой базой площадки станут такие индустрии, как: фильммейкинг, видеопроизводство, новые медиа и ремёсла, арт, урбанистика и ивент. Также планируется интеграция проектов в сфере образования и дизайна.

Предполагается создание светлого воздушного пространства с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, но с опорой на историческую составляющую. Сохранится кинозал, при этом зона для зрителей станет более современной, а рассадка — свободной, что позволит проводить там не только кинопоказы, но и концерты, семинары, игры, конференции и другие мероприятия.

Ввод пространств будет происходить поэтапно — начиная с IV квартала 2025 года.

«Кластер призван помогать молодёжи на каждом из этапов реализации креативного продукта: от зарождения идеи до продвижения и продажи. В здании планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодёжной творческой тусовки в Екатеринбурге», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

Вовлекать в проект молодых ребят помогут клубное движение, профориентирование и волонтёрство. В «Салюте» будут проходить профессиональные фестивали, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, тематические мастерские, авторские и предпремьерные показы. Также предполагается, что на площадке будут располагаться временные штаб-квартиры крупных городских мероприятий.

По словам Валерия Пиличева, одним из первых резидентов кластера станет театр «Провинциальные танцы». «Салют» будет базой труппы на ближайшие пару лет. Это позволит коллективу продолжать полноценную деятельность на время реконструкции его основной площадки — театра «Колизей».

Напомним, на федеральном уровне продолжается работа по развитию креативной экономики. В августе 2024 года в России принят Федеральный закон о развитии креативных индустрий. Агентством стратегических инициатив разработан Стандарт развития креативных индустрий, главная задача которого — ускорение развития креативной экономики и увеличение её вклада в ВВП к 2030 году до уровня не менее 6%. Свердловская область вошла в топ-3 субъектов РФ по темпам внедрения указанного Стандарта. Опорной организацией по развитию креативной экономики в регионе по решению губернатора Евгения Куйвашева стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. В прошлом году СОФПП инициировал исследование текущего состояния креативной экономики региона и представил результаты работы, а также вместе с экспертным сообществом начал работу над стратегией развития креативной экономики до 2030 года, которая будет представлена в текущем году.