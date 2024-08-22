В Екатеринбурге будут судить жителя Нижнего Тагила за покушение на теракт

В Центральном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении троих жителей Свердловской области, которые обвиняются по ч. 2 п. а ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору). Среди подсудимых 20-летний уроженец Нижнего Тагила Арсений К., который ещё в прошлом году попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Оба его подельника также находятся в «чёрном списке» РФМ. В СМИ уточняется, что один подсудимый родом из Красноуфимска, а второй — из Екатеринбурга.

Официально не сообщается, что именно совершили молодые люди, но указано, что преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.