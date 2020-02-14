В Екатеринбурге будут судить владельцев интернет-магазина наркотиков «Директор пляжа», которые продавали товар в коктейльных трубочках

В Железнодорожный районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело о работе интернет-магазина наркотиков «Директор пляжа». Его особенностью была продажа наркотиков в трубочках для коктейлей. Оборот бизнеса составлял порядка 12 млн рублей.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, всего по делу проходят пятеро обвиняемых, им вменяют незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой в крупном размере.

Главным обвиняемым по делу проходит 26-летний житель Екатеринбурга, который организовал работу магазина в начале 2016 года. Позже он нанял своего 31-летнего знакомого координировать работу склада и «закладчиков». Также на скамье подсудимых оказались 27-летний продавец спорттоваров, который занимался фасовкой веществ, и двое курьеров 25 и 20 лет.

«Размещением “синтетики” занимались молодые люди, работавшие в сфере пассажироперевозок. Для вербовки участников использовались мессенджеры Jabber, Telegram и социальная сеть “ВКонтакте”», — рассказал Е1.ru Валерий Горелых.

Задержали молодых людей в феврале 2019 года. При обыске у них было изъято порядка килограмма синтетических веществ, при фасовке которых могло быть получено и незаконно сбыто более 2,5 тысячи доз. Полицейские также арестовали 350 тысяч рублей, 351 доллар США и 5 турецких лир.