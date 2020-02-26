В Екатеринбурге будут судить пенсионера, случайно «сварившего» жену в ванной

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело о причинении смерти по неосторожности против 67-летнего пенсионера (часть 1 статьи 109 УК РФ) — мужчина положил свою жену в ванну с настолько горячей водой, что она получила ожоги, несовместимые с жизнью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 77-летняя жительница Екатеринбурга из-за возраста и состояния здоровья нуждалась в уходе. В ноябре 2019 года муж решил помочь ей принять ванну, но не убедился, что температура воды является приемлемой для тела человека, проявив «преступную небрежность».

Из-за кипятка женщина получила ожоги II–III степени, опасные для жизни. Муж знал о том, что его супруга перенесла несколько инсультов и не могла самостоятельно оказать себе помощь. Тем не менее он сам тоже не помог жене, а скорую вызвал лишь спустя несколько дней. Пенсионерку госпитализировали, но через несколько часов она скончалась в больнице № 40 от ожогов.