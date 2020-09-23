В Екатеринбурге будут судить кассиршу, подменявшую настоящие купюры подделками

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело об изготовлении поддельных купюр, возбуждённое в отношении уроженки Верхнего Тагила, работавшей кассиршей в одной из торговых сетей столицы Среднего Урала.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июле 2020 года женщина заказала в типографии города Режа копии пяти купюр номиналом 1000 рублей. Получив заказ, она уехала в Екатеринбург, где проживала на съёмной квартире.

30 июля, находясь на рабочем месте, обвиняемая произвела замену двух денежных купюр в кассе на подделки. Они были обнаружены и изъяты при проверке в кассе магазина.

«Через несколько дней, 5 августа 2020 года, обвиняемая — сотрудница магазина — при расчёте с покупателем и выдаче сдачи использовала поддельную купюру 1000 рублей, совершив тем самым сбыт. В тот же день она выдала в виде сдачи ещё одну поддельную банкноту», — сообщили в ведомстве, добавив, что оставшуюся фальшивую купюру женщина уничтожила.

В отношении кассирши возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ». Санкции статьи предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.