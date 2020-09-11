В Екатеринбурге будут судить четверых бутлегеров, производивших суррогат в подвале частного дома

В Екатеринбурге направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении четверых местных жителей, организовавших подпольный цех по производству суррогатного алкоголя. Незаконное предприятие действовало с декабря 2018 по октябрь 2019 года в подвале частного дома.

В ходе спецоперации правоохранители изъяли более 26 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью, разлитой по бутылкам ёмкостью от 0,5 до 1 литра — это свыше 14 тысяч литров. Эксперты заключили, что конфискованная не маркированная специальными федеральными марками продукция не соответствует качеству ГОСТ. Ущерб правообладателям превысил 3 млн рублей.

«В злачной точке, в которую силовики нагрянули с проверкой при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии, было обнаружено огромное количество разновидностей поддельного коньяка и водки. Проще сказать, чего там не было. Глаза разбегались от обилия ярких картинок. “Дербент”, “Хортица”, “Старый Кёнигсберг”, “Кизляр”, “Дагестан”, “Абсолют”, “Лезгинка” и многие другие наименования. “Фирменный” алкоголь изготавливался в антисанитарных условиях», — рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров и за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки. Все четверо подозреваемых, среди которых есть отец и сын, признали свою вину и написали явки с повинной. Обвиняемым грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.