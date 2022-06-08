В Екатеринбурге будут судить бывшего почётного консула Сейшельских островов за незаконный перевод денежных средств за границу

В Екатеринбурге будут судить 37-летнюю местную жительницу и её 49-летнего супруга. Они незаконно переводили денежные средства в особо крупном размере за рубеж. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, мужчина — фигурант дела — экс-почётный консул Сейшельских островов.
По данным полиции, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации. Следователи выяснили, что супруги заключили несколько договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. Переводимые деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия.
«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. Уголовное дело было возбуждено по пункту “а” части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). 49-летний житель столицы Среднего Урала в период с 2009 по 2017 год являлся почётным консулом Сейшельских островов. Во время следствия он демонстрировал важность своей персоны. Это обстоятельство, а также нежелание адвоката подозреваемых сотрудничать с ОВД, постоянные апелляции и многочисленные безосновательные жалобы на действия представителей МВД, по мнению следствия, стали причиной того, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Тем не менее накануне предварительное расследование, осуществлявшееся старшим следователем ГСУ ГУ МВД по Свердловской области старшим лейтенантом юстиции Ксенией Ватагиной, было завершено, материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В случае признания вины подозреваемых, их может ожидать наказание до десяти лет лишения свободы. До вынесения приговора обвиняемые находятся под подпиской о невыезде», — отметил полковник Горелых.