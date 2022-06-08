В Екатеринбурге будут судить бывшего почётного консула Сейшельских островов за незаконный перевод денежных средств за границу

В Екатеринбурге будут судить 37-летнюю местную жительницу и её 49-летнего супруга. Они незаконно переводили денежные средства в особо крупном размере за рубеж. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, мужчина — фигурант дела — экс-почётный консул Сейшельских островов.

По данным полиции, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате 50 банковских операций перевели на счета заграничных частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн рублей, причинив тем самым ущерб валютному рынку Российской Федерации. Следователи выяснили, что супруги заключили несколько договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. Переводимые деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков и других услуг, предоставляемых гражданам в зависимости от цели путешествия.