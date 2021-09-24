В Екатеринбурге бизнесмена отправили в колонию за вывод из страны 106 миллионов рублей

В Екатеринбурге вынесли ещё один приговор основателю компании «Манибург» Алексею Бужину — Железнодорожный районный суд признал его виновным в совершении операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов РФ с использованием подложных документов с причинением ущерба в особо крупном размере (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что с декабря 2013 года по январь 2014 года Алексей Бужин, используя расчётный счёт подконтрольного юридического лица на территории России, перевёл на банковские счета юридических лиц Китайской Народной Республики валюту, которая в рублёвом эквиваленте превышает 106,9 миллиона.

«При этом Бужин предоставил агенту валютного контроля — филиалу коммерческого банка — документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — отметили в областной прокуратуре.

В 2018 году Бужина уже отправили в колонию на 10 лет за незаконный перевод за границу 3,3 миллиарда рублей в период с июля по декабрь 2013 года. С учётом назначенного ранее наказания по совокупности приговоров мужчину осудили на 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, также он должен выплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.