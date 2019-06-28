В Екатеринбурге автомобили встали в пробку из-за бронетранспортёра

Утром 28 июня в микрорайоне Вторчермет в Екатеринбурге образовалась автомобильная пробка из-за бронетранспортёра, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.

На перекрёстке переулка Рижского и улицы Агрономической боевая машина застряла на газоне и не могла выехать. Как рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга, сотрудники инспекции выезжали на место и помогли участникам инцидента разобраться с возникшей ситуацией.

Сейчас движение на этом участке дороги восстановлено.