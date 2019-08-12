В Екатеринбурге автомобиль ЧОП протаранил припаркованные машины, есть пострадавшие

В ночь на 12 августа в Екатеринбурге в районе дома на улице Краснолесья, 76 автомобиль ВАЗ-2104 с символикой охранного предприятия «Белый Лев» влетел в стоящие автомобили Volkswagen Passat и Renaut Logan, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринурга.

«Известно, что за рулём ВАЗа был мужчина, которому автомобиль был отдан на ремонт. Вероятно, он отремонтировал машину и решил так опробовать её», — сказали в ведомстве.

Судя по снимкам с места происшествия, опубликованным в группе «Инцидент Екатеринбург», иномарки отделались легкими повреждениями кузова, у автомобиля с символикой ЧОП была серьёзно деформирована вся передняя часть. По словам очевидца, на месте работали сотрудники МЧС, «мужика вырезали из тачки автогеном». Водителя «Жигулей» доставили в городскую больницу № 24, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и перелом поясничного отдела позвоночника.