В Екатеринбурге автобус наехал на двух пожилых пешеходов (ВИДЕО)

Портал Е1.ru опубликовал видеозапись момента наезда автобуса, следовавшего по маршруту № 85, на двух пожилых пешеходов. ДТП произошло 28 июля.

Автобус поворачивал с Крауля на Токарей вместе с чёрной иномаркой, которая разминулась с пожилыми людьми, переходившими дорогу по пешеходному переходу. После столкновения водитель резко затормозил и вышел на проезжую часть. Автомобиль, который ехал следом, едва не въехал в автобус.

Пострадавших пешеходов доставили в больницу с различными травмами. По факту случившегося прокуратура Свердловской области начала проверку. Выясняется, когда проводился последний технический осмотр автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены.