В Екатеринбурге арестован ещё один обвиняемый по делу о массовой гибели людей, отравившихся спиртом

В Чкаловском суде Екатеринбурга арестован четвёртый фигурант дела о массовом отравлении людей спиртом, пишет ЕАН.

«Арестован Микайыл Мусы Оглы Назаров до 19 декабря», — сообщил общественник Дмитрий Чукреев.

21 октября в Чкаловском суде до 15 декабря были арестованы Армен Аветисян и Надир Мамедов. По данным следствия, они разливали и продавали спирт, употребление которого привело к массовой гибели людей. Кроме того, по этому делу арестован Анар Айвазов, которого обвиняют в поставках спиртосодержащей жидкости. Подозреваемого Агамира Алиева после неудачной попытки ареста следователь СКР отпустил, так как не нашлось доказательств его причастности к торговле спиртом.

Четвёртым арестованным стал Назаров — его фамилия фигурирует, в частности, в связи со смертью 35-летней жительницы Екатеринбурга, которая стала 25-й жертвой отравителей.

Напомним, в период с 7 по 14 октября от отравления метанолом в Екатеринбурге скончались 18 человек — 12 мужчин и 6 женщин. Затем число погибших выросло до 24, сегодня стало известно о 25-й жертве.