В Екатеринбурге арестовали мужчину, до смерти избившего охранника киоска

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 9 задержали 29-летнего жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве охранника киоска в Верх-Исетском районе, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

По данным полиции, инцидент произошёл 30 мая возле павильона на улице Ключевской на ВИЗе. Двое неизвестных вступили в конфликт с продавщицей, а после — с 58-летним охранником из-за нежелания платить за покупку. Подозреваемый несколько раз ударил охранника по голове и скрылся. Примерно в 01:30 пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 36 с черепно-мозговой травмой. Вскоре пациент покинул больницу, но под утро снова был госпитализирован с осложнениями. Ему поставили диагноз: ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом свода основания черепа. Он потерял сознание и через несколько часов скончался.

Избивший охранника мужчина был задержан ещё 1 июля, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста. По данным оперативников, подозреваемый попытался переложить вину на своего приятеля, но проведённые следственно-оперативные мероприятия подтвердили его вину.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области отметили, что задержанному уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Ранее обвиняемый был судим за кражи, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Сейчас ему грозит до 15 лет лишения свободы.